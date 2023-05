Makelele sai em defesa de Lampard e garante que Mourinho e Guardiola não faziam melhor

Claude Makelele não hesitou em defender Frank Lampard, seu antigo companheiro de equipa nos blues, quando inquirido sobre o momento do Chelsea. O francês avisa que o treinador interino da equipa inglesa não pode ser considerado culpado pelo que está a acontecer no clube."É uma situação difícil, não apenas para o Frank, seria para qualquer outro treinador. Podiam trazer o Guardiola, o Mourinho, ou quem considerassem ser o melhor, que o problema mantinha-se. Há muitos jogadores novos", explicou o antigo futebolista na entrega dos Prémios Laureus, em Paris."O Frank não conhece estes jogadores, mas aceitou o desafio. A vitória do último sábado fez bem e deve ter trazido um bocadinho de felicidade", acrescentou Makelele, referindo-se ao triunfo sobre o Bournemouth, o primeiro em sete jogos sob a liderança de Lampard.E acrescentou: "O futebol não é fácil, a estratégia deste novo dono é normal, com a chegada de novas pessoas. Já vimos muitos exemplos disso."