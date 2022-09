Mandou jogar em 4x4x3 e quer despachar guarda-redes: as intromissões do dono do Chelsea

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, agora comentador televisivo, contou que o dono do Chelsea tentou intrometer-se nas questões da equipa quando Thomas Tuchel era o treinador, corroborando uma notícia do 'The Athletic' que Todd Boehly e o co-proprietário Behdad Eghbali até chegaram a dizer ao alemão para jogar em 4x4x3, ou seja, com um jogador a mais...Ferdinand, que falou com Tuchel dois dias antes de o alemão ser despedido, tendo sido entretanto substituído por Graham Potter, não se coibiu de criticar Todd Boehly no seu canal de YouTube. "Há interferências e interferências. Daquilo que ouvi eles estavam a intrometer-se em demasia do ponto de vista tático e técnico, coisas que normalmente são deixadas para o treinador."Quando lhe perguntaram se Boehly mandou a equipa jogar em 4x4x3, Ferdinand confirmou: "É o tipo de histórias que também tenho ouvido. Eles tentam influenciar a escolha dos jogadores e quando se chega a este ponto, é fácil perceber que o treinador tem de colocar um travão. O Tuchel, pela personalidade que tem, nunca aceitaria isto. Outros fariam o que os donos dissessem, mas o Tuchel não é assim."O antigo defesa contou também que Boehly queria a saída de alguns jogadores, nomeadamente do guarda-redes Edouard Mendy. "Dão-se muitas opiniões nos bastidores sobre os onzes e sobre jogadores que os novos donos querem ver fora da equipa. Penso que o [Edouard] Mendy é um deles, por causa da forma como pontapeia a bola, como a repõe em jogo e por questões táticas. Os donos não deviam intrometer-se nestas coisas, o treinador está lá isto."