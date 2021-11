Mendy questiona ausência nos nomeados para a Bola de Ouro: «E se eu jogasse pela França?»

Édouard Mendy, guarda-redes titular do Chelsea, atual campeão europeu, abordou a sua ausência nos 30 nomeados da Bola de Ouro e refere mesmo que o motivo poderá ser o facto de ter escolhido representar a seleção do Senegal em detrimento da francesa.O jogador, de 29 anos, teve a possibilidade de escolher a seleção gaulesa, mas preferiu jogar pelo Senegal, de onde a sua mãe é natural. Apesar de estar na lista de finalistas do Troféu Yashin, que coroa o melhor guarda-redes do ano, acredita que foi esquecido pela France Football por não ter jogado o Euro'2020."Se eu jogasse pela França e tivesse atuado no Campeonato da Europa, será que teríamos este debate e esta reflexão?", questionou, em declarações ao 'Canal Plus'.No entanto, o guardião diz que a situação o motivou ainda mais. "É algo que me faz trabalhar. Honestamente, é só um pensamento", concluiu.A ideia foi corroborada pelo compatriota Kalidou Koulibaly, defesa central do Nápoles, em outubro. "É uma pena que Edou não seja um deles [nomeados para a Bola de Ouro]. Ele foi o primeiro guarda-redes africano a conquistar a Liga dos Campeões", referiu, completando: "Devemos continuar a trabalhar e seguir em frente. Temos que fazer o dobro [do trabalho] de algumas pessoas para sermos bem avaliados."