Michael Owen identifica falha no Chelsea: «É um dos maiores mistérios de todos os tempos»

Michael Owen não entende por que razão o Chelsea gastou quase 700 milhões de euros nas duas últimas aberturas de mercado e não contratou um goleador. "É um dos maiores mistérios de todos os tempos", disse o antigo avançado inglês, em declarações à BT Sport, depois do jogo em que os blues foram eliminados da Champions, pelo Real Madrid."Como é que se pode gastar tanto dinheiro e não trazer um jogador que seja influente ao nível dos golos? Parecem desfalcados lá na frente, não marcam", explicou Owen.E acrescentou: "O Erling Haaland marcou mais quatro ou cinco golos que toda a equipa do Chelsea esta época. É incrível que uma equipa como o Chelsea não tenha alguém para o ataque."O Chelsea tem 42 golos marcados esta época (30 na Premier League), ao passo que Halland sozinho totaliza 47, 32 deles no campeonato.