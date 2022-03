Mlionário ganês disposto a pagar 2,8 mil milhões de euros pelo Chelsea

Andy Owusu, milionário e político ganês, é o mais recente interessado na compra do Chelsea e está disposto a pagar 2.800 milhões de euros para ficar com a parte de Roman Abramovich. A carta enviada com a proposta foi publicada nas redes sociais e o empresário aguarda ainda por uma resposta. No entanto, de acordo com a Reuters, o magnata russo já terá recusado uma oferta no valor de 3.000 milhões de euros que lhe foi apresentada pelo milionário suíço Hanjörg Wyss. Mas haverá cerca de 20 interessados na compra do clube.