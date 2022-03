Multimilionário turco que quer comprar o Chelsea: «Temos 90% de hipóteses de fechar o negócio»

O multimilionário turco Muhsin Bayrak está interessado na compra do Chelsea e revelou esta terça-feira que está perto de garantir a aquisição do clube londrino."O nosso departamento jurídico e financeiro vai iniciar conversações com eles [responsáveis do clube] em Londres na quinta-feira. As pessoas estão a falar sobre isso. Fizemos alguns progressos nas negociações e o mundo acredita que temos 90% de hipóteses de fechar o negócio. Abramovich pensa o mesmo", contou Bayrak à emissora turca Oda TV, em declarações reproduzidas pelo 'Daily Mail'.O multimilionário turco terá feito uma oferta de 3 mil milhões de euros pelo Chelsea, segundo a imprensa inglesa, algo que o próprio não quer confirmar."Não vou dizer. Precisamos de gerir muito bem este processo, senão vamos perder. Há países que não querem que a Turquia compre. Vamos manter isso em segredo. Vamos ter o consentimento até quinta-feira. Nós não demos esse valor [3 mil milhões de euros]. A nossa oferta está abaixo disso", frisou.Recorde-se que Bayrak é conhecido por investimentos em criptomoedas, construção civil e energia, sendo o fundador do AB Group Holding, empresa cujo valor poderá ascender a mais de 9,5 mil milhões de euros.