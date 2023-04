Nagelsmann e o Chelsea: «Para rejeitar alguma coisa, tem de haver compromisso primeiro»

O Chelsea continua à procura de um treinador para assumir a equipa principal na próxima temporada. Frank Lampard ainda não venceu como treinador interino e o clube não vê hipótese na continuidade do inglês. Por outro lado, os blues já mostraram forte interesse em Julian Nagelsmann."Para rejeitar alguma coisa, tem de haver compromisso primeiro", admitiu o técnico, citado pela Sky Sports.Ainda não há certezas se o futuro do Chelsea passa por Nagelsmann, mas a imprensa inglesa já revela o interesse do clube de Londres noutros treinadores. Novos nomes na lista passam por Mauricio Pochettino, atualmente sem clube depois da saída do PSG em 2022, Vicent Kompany, que comandou o Burnley à promoção para a Premier League esta temporada, Spalletti, treinador na excelente temporada da Nápoles e, também, Rúben Amorim, do Sporting.