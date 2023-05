Nélson Veríssimo com João Félix em Londres: «Vai mostrar aquilo que todos sabemos que nunca lhe faltou»

View this post on Instagram A post shared by Nelson Veríssimo (@coach.nverissimo)

Nélson Veríssimo esteve em Londres onde confraternizou com dois jogadores que conhece dos tempos em que esteve no Benfica: Carlos Vinícius e João Félix. O treinador, atualmente sem clube, deixou muitos elogios àquela dupla e garantiu, no caso do internacional português, que este voltará a mostrar toda a sua qualidade."Em Londres, tempo ainda para estar com o João Félix. Também para o João, acredito, é uma questão de tempo até que o seu futebol possa surgir. O João está entusiasmado com o desafio que tem pela frente. O Chelsea, ao contrário do Fulham, atravessa uma fase mais difícil, mas as apostas feitas neste plantel podem vir a dar frutos em 2023/24. O talento está lá e o projeto vai muito para além daquilo que se consegue ver. Sei que o João acabará por mostrar aquilo que todos sabemos que nunca lhe faltou: resiliência e um talento natural que apaixona qualquer adepto do futebol", referiu o técnico numa publicação no Instagram.Sobre o avançado brasileiro que representa o Fulham, Nélson Veríssimo destacou-lhe a evolução, assim como a importância de Marco Silva no sucesso: "Grande Vini - pessoa encantadora, jogador com qualidade para vingar em qualquer país e em qualquer tipo de futebol. Viram aquele vólei de pé esquerdo no outro dia contra o City? Pura classe! O tempo é uma das palavras mais odiadas em futebol, mas há processos de adaptação que, por vezes, demoram um pouco mais. E o Vinicius está a aparecer cada vez melhor, numa equipa que está a fazer uma temporada muito muito, mesmo muito acima da média. Parabéns também ao Marco Silva, as melhores expectativas estão ser ultrapassadas, com grande mérito!"