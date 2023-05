Neville: «Félix? Chelsea contratou toda a gente menos o jogador que devia ter opção de comprar»

Gary Neville deixou esta quinta-feira, durante a goleada sofrida pelo Chelsea em casa do Manchester United (4-1) , elogios a João Félix, que apontou o único golo dos blues na partida numa arrancada desde o meio-campo . O antigo defesa dos red devils refere que não entende como os londrinos não incluíram opção de compra no acordo de empréstimo do internacional português."O Chelsea contratou toda a gente menos o único jogador que deviam ter opção de comprar...", referiu o inglês à 'Sky Sports'.Recorde-se que João Félix chegou ao Chelsea em janeiro deste ano, num empréstimo até ao final da temporada que custou 11 milhões de euros aos cofres do clube. O internacional português pertence aos quadros do Atlético Madrid.