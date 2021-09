N’Golo Kanté testa positivo à covid-19 e falha jogo com a Juventus

O médio do Chelsea N’Golo Kanté vai falhar a partida frente à Juventus, a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões, após ter testado positivo à covid-19.





O internacional francês tinha regressado recentemente à equipa após algumas semanas de lesão e, esperava-se que pudesse ser titular no jogo frente à Vecchia Signora, porém, a infeção com o coronavírus volta a atrasar o regresso do craque.O clube informou que o jogador já se encontra em isolamento e que, devido ao protocolo da liga inglesa, também vai falhar o jogo da próxima jornada da Premier League frente ao Southampton.Thomas Tuchel, técnico dos blues, informou ainda que para o embate desta quarta-feira não poderá contar também com o norte-americano Christian Pulisic e com os ingleses Mason Mount e Reece James.