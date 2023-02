«O Chelsea gastou mais de 600 milhões e não tem ninguém que consiga meter a bola na baliza»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Owen Hargreaves, antigo internacional inglês, considerou "de loucos" o facto do Chelsea ter gasto mais de 600 milhões de euros em reforços esta temporada e, mesmo assim, não ter garantido a contratação de um ponta-de-lança "que consiga meter a bola na baliza"."Tendo em conta que o Chelsea gastou [mais de] 600 milhões de euros, é de loucos que o tenham feito sem contratar um ponta-de-lança. Este jogo [derrota frente ao Borussia Dortmund na Liga dos Campeões por 0-1] mostra isso mesmo. Precisam de alguém que consiga meter a bola no fundo da baliza", começou por referir Hargreaves, de 42 anos, à BT Sport.E prosseguiu: "Acho que a eliminatória está longe de estar resolvida, mas o Dortmund é uma ameaça. Quando começas a não marcar golos e os teus avançados não estão em forma, isso começa a criar alguma ansiedade, e alguns deles mostraram-se ansiosos em frente à baliza".O antigo médio defendeu ainda que apesar da derrota, o Chelsea - que teve João Félix e Enzo Fernández em campo durante toda a partida - mostrou alguns sinais "positivos". "As oportunidades fáceis estão a tornar-se difíceis... Houve algumas coisas positivas e a eliminatória ainda está equilibrada, mas nestas circunstâncias vão estar desapontados por não terem conseguido um resultado melhor", assegurou.A 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions, onde o Chelsea recebe o Borussia Dortmund, está marcada para o dia 7 de março.