Depois de uma notícia em Inglaterra que dava conta do desejo de Enzo Fernández em sair do Chelsea, o empresário do argentino esclareceu tudo em declarações ao 'AS'. "O jogador não tem intenção de sair. Os dirigentes foram bem claros no projeto. É um plano que iria custar no início porque iriam chegar jogadores novos e jovens, mas quando as peças da equipa se encaixassem bem, o Chelsea iria progredir", começa por explicar Uriel Pérez, agente do antigo médio do Benfica."O desejo de Enzo Fernández é estar no Chelsea e ter sucesso. Não nos reunimos com nenhum clube nem tentámos falar com nenhum clube. Sabemos qual é o desejo do jogador. Obviamente, ele gostaria que o clube estivesse noutra posição, mas isso será conseguido com trabalho", acrescentou.Enzo Fernández assinou pelo Chelsea em janeiro de 2023, numa transferência que custou 121 milhões de euros. O argentino soma 50 jogos, 5 golos e duas assistências.