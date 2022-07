O relato impressionante de Drinkwater após sair do Chelsea: «Perdi os meus melhores anos»

Danny Drinkwater terminou a sua etapa de cinco anos no Chelsea, do qual não guarda saudades. Numa entrevista reveladora à 'Sky Sports', o médio inglês falou do pesadelo que foi a sua vida dentro e fora do campo desde que rumou aos blues, em 2017, e dos problemas mentais com que teve de lidar."Sinto que desperdicei os meus melhores anos. Se tivesse ficado no Leicester ou não me tivesse lesionado ou tivesse sido tratado de forma diferente. É frustrante. Ainda me castigo por isto. Por outro lado, já não posso mudar o passado. (...). Agora que saí do Chelsea, sinto-me aliviado. Não foi bom para mim nem para o clube", contou o internacional inglês."Lidei com problemas mentais desde 2019. Os meus avós morreram, o meu pai foi diagnosticado com leucemia, perdi o meu cão e bebia. Cometi um grande erro. Estava também lutar pela custódio do meu filho. Quando há muita coisa com que tens de lidar, isso acaba por atingir-te. Foi assim comigo. Estava perdido...", recordou Drinkwater, que necessitou de acompanhamento: "Quando a parte do futebol corre bem, tudo o resto parece mais fácil de lidar. Mas quando não é o caso, as outras coisas tornam-se mais pesadas. Nunca estive tão no fundo. Se recebi ajuda? Não creio que tivesse uma depressão mas fui recebido pelo psicólogo da equipa e sem isso as coisas poderiam ter sido piores."Drinkwater lamentou ainda um episódio em 2018, quando o Chelsea, através de Gianfranco Zola - que fez de tradutor do treinador Maurizio Sarri - lhe comunicou a uma hora do fecho do mercado que não entrava nos planos: "Tenho um filho pequeno, é a minha prioridade. Por que motivo me dizem isso neste momento? Preciso de tempo."