Obi Mikel: «Hazard dizia que podia ser melhor do que Cristiano Ronaldo, mas não treinava»

John Obi Mikel, jogador do Stoke City, de 33 anos, contou numa entrevista ao site 'The Athletic' que Eden Hazard nunca gostou de treinar. O belga, que agora luta contra uma série de lesões no Real Madrid, foi um grande jogador no Chelsea, mas segundo o médio nigeriano, não era pelo que fazia nos treinos.





"Quando estávamos a treinar ele esperava por nós, parado, até que acabássemos. Era o jogador mais preguiçoso, mas aos domingos era o melhor em campo. Era incrível", explicou Obi Mikel ao BeIn Sports en 2019.Agora, ao 'The Athletic' voltou a falar em Hazard. "Eu sempre disse que ele é um dos jogadores mais dotados, tinha tudo, velocidade, potência, habilidade, técnica... Estava logo atrás de Messi e Ronaldo. Ele dizia 'sim, quero ser tão bom como eles, posso ser. Não tão bom como Messi, porque ele é de outro planeta, mas penso que posso estar próximo do Cristiano ou ser até melhor do que ele'. Estas palavras saíram da boca dele, mas ele não é muito dedicado. Não treina bem, é o pior jogador a treinar que já conheci.""Por que era tão mau? Meu Deus. Eden, Eden, Eden... Ele era tão bom que ninguém dizia nada. Chegava a sábado e ganhava-nos o jogo, era o melhor em campo. Mas à segunda e à terça no treino era como se não estivesse lá. Parado, deambulando... Toda a gente a lutar, a gritar nos jogos-treino e ele não fazia nada. Mas quando chegava ao terreno de jogo, era tão bom... Não é justo que algumas pessoas tenham tanto talento!", atirou John Obi Mikel.