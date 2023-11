Obi Mikel quer Osimhen no Chelsea na próxima época: «E eu serei o intermediário!»

Afastado dos relvados há mais de um ano, John Obi Mikel lançou na passada terça-feira um novo projeto chamado o 'The Obi One Podcast', onde o ex-jogador do Chelsea convida algumas personalidades do mundo do futebol para uma longa e descontraída conversa, que é conduzida pelo apresentador Chris McHardy.

Depois de John Terry, ex-companheiro de equipa de Obi Mikel nos blues, foi a vez de o ex-internacional nigeriano chamar o compatriota Victor Osimhen ao programa. Durante a conversa com o atual jogador do Nápoles, uma das figuras do clube italiano, Obi Mikel revelou a vontade de ver o avançado no Chelsea, oferecendo-se para intermediar o negócio já na próxima temporada.

"Vais para o Chelsea, estou-te a dizer, e eu serei o intermediário que vai negociar esse acordo! Vais para o Chelsea a 100 por cento na próxima época. Vou certificar-me de que o negócio se concretiza, porque estamos a precisar de alguém como tu. Desde que o 'grande' Didier Drogba, o meu companheiro de equipa, deixou o clube que não tivemos uma figura como ele, com aquela personalidade. Alguém que possa marcar golos nos grandes jogos e alguém em quem possamos confiar para marcar golos, e sinto que tu és essa pessoa, que se enquadra perfeitamente naquilo que precisamos. Precisamos de alguém que marque golos, por isso... A Arábia Saudita pode esperar. Dá-nos dois ou três anos no Chelsea, ou até quatro, e depois podes ir para a Arábia Saudita", atirou o ex-futebolista.