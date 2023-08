Oficial: Moisés Caicedo reforça o Chelsea em transferência recorde

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

O Chelsea anunciou esta segunda-feira que Moisés Caicedo é reforço para o meio-campo dos blues. O médio, de 21 anos, chega do Brighton e assinou por oito épocas com o clube londrino, que não revelou os valores do negócio. De acordo com a 'Sky Sports', a transferência poderá chegar aos 133 milhões de euros, sendo que 116M€ são fixos e os restantes 18M€ dizem respeito a variáveis.A confirmar-se o valor total referido, Caicedo irá tornar-se no 5.º jogador mais caro da história e o mais caro de sempre no futebol inglês, superando os registos de Enzo Fernández (121M€), que curiosamente será seu companheiro de sector no Chelsea. Apenas Neymar (222M€), Kylian Mbappé (180M€), Philippe Coutinho (135M€) e Ousmane Dembélé (135M€) superaram o médio equatoriano.Nas primeiras palavras com a camisola do Chelsea, Caicedo disse estar "muito feliz" por ingressar no emblema inglês. "Estou muito motivado por estar aqui neste grande clube. Não pensei duas vezes quando o Chelsea me contactou, já sabia que queria assinar por este clube. É um sonho tornado realidade e mal posso esperar para estar com a equipa", referiu o médio.