Oficial: Noni Madueke reforça ataque do Chelsea

O Chelsea continua muito ativo no mercado e anunciou esta sexta-feira mais um reforço. Trata-se de Noni Madueke, avançado inglês que chega do PSV Eindhoven.O internacional jovem por Inglaterra, de 20 anos, assinou por sete épocas e meia, com outra de opção, de acordo com o comunicado do clube londrino, que não anunciou o valor pago ao emblema holandês. A imprensa inglesa fala num valor de cerca de 35 milhões de euros."Estou muito satisfeito por assinar com um dos melhores clubes do Mundo. Regressar a Inglaterra para jogar na Premier League é um sonho para mim e para a minha família. Mal posso esperar para começar. Estou entusiasmado com o que o futuro me reserva, a visão do dono do clube para o futuro e por estar num clube como este e vencer ao mais alto nível", admitiu Madueke.