Oficial: Sterling é o mais recente reforço do Chelsea

Está terminada uma das novelas que faziam aquecer este mercado de verão. Raheem Sterling foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Chelsea, com o extremo internacional inglês a trocar Manchester por Londres a troco de 56.1 milhões de euros e a assinar um contrato válido por cinco temporadas com os blues.

"Primeiro que tudo, quero dizer que é um privilégio para mim estar aqui. É óbvio que eu já alcancei muitas coisas na minha carreira até ao momento, mas ainda tenho muito mais para conquistar e estou ansioso para fazer isso com a camisola do Chelsea, sob a orientação do treinador Thomas Tuchel. Londres é a minha casa e onde tudo começou para mim, e é maravilhoso que eu tenha agora a oportunidade de jogar perante os meus amigos e a minha família, aqui em Stamford Bridge. Estou ansioso para conhecer os fãs. Quero aproveitar a ocasião para agradecer ao Todd [dono do Chelsea], ao Thomas [treinador] e a todas as pessoas envolvidas neste processo. Mal posso esperar por começar", disse o extremo, em declarações ao site oficial dos blues.



Já Todd Boehly sublinhou a importância que a contratação de Sterling tem para a equipa. "Raheem Sterling é um verdadeiro vencedor e a sua contratação é um passo importante no fortalecimento da nossa equipa. Estamos entusiasmados com o regresso de Raheem a Londres com o Chelsea e mal podemos esperar para ver todo o seu talento de classe mundial em Stamford Bridge", disse.