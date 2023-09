Pochettino combate crise no Chelsea... com limões: treinador tem uma caixa no seu gabinete

O Chelsea continua a gastar rios de dinheiro e a acumular desilusões, mas o técnico dos blues, Mauricio Pochettino, não desarma e continua a acreditar no poder positivo e nas boas energias... dos limões. Pois é! Desde há bastante tempo a esta parte que o treinador argentino conserva uma caixa com limões no seu gabinete, por acreditar no conceito da energia universal, segundo a qual os limões reúnem em si toda uma simbologia e significado espiritual suscetíveis de abrir mesmo as mentes mais fechadas. Os limões podem desencadear inspiração, crescimento interior, espalham o amor ... e dão sorte. Até agora, não tem resultado.Segundo o 'The Athletic', desde os seus tempos no Tottenham que Pochettino se habituou a ter sempre por perto a tal caixa com o fruto de alto teor de ácido cítrico. Cuidadoso, o antigo central desembaraça-se dos limões... e não é a fazer limonada. Pochettino simplesmente substitui os limões de 10 em 10 dias e por vezes até mais cedo. Respeita assim a teoria de que, com o tempo, os frutos podem ser contaminados por más vibrações acumuladas.De lembrar ainda que na cultura hindu o limão é considerado um fruto sagrado, capaz de afugentar maus espíritos e, quando cortado em metade, elimina maus odores. Há ainda a linha de pensamento defensora de que o limão tem propriedades que podem ajudar na cura de lesões, o que, contudo, não está cientificamente comprovado.Certo é que Pochettino ainda não viu os limões curarem a espiral negativa que os londrinos trazem da temporada passada. "Os limões começaram a funcionar no Tottenham ao fim de dois anos", garantiu o técnico quando confrontado com o tema numa conferência de imprensa. Mas a este ritmo e a acreditar nestes poderes dos limões - cujos resultados nos spurs não foram assim tão famosos -, serão precisas muitas mais caixas no gabinete de Pochettino.