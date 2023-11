Pochettino compara jogador do Chelsea a Di María: «Pela postura corporal, pela forma como se move...»

A viver um bom início de carreira no Chelsea - com três golos e quatro asssistências nos últimos sete jogos -, o jovem avançado Cole Palmer foi um dos temas de conversa na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, nomeadamente por conta de uma comparação feita por um jornalista a Juan Mata. Mauricio Pochettino elogiou o jovem, mas apontou um outro jogador com estilo similar ao seu pupilo."Juan Mata? Não. Ele é mais como o Di María. Pela postura corporal, pela forma como se move...", disse o argentino, compatriota do jogador do Benfica.