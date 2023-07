Pochettino dá início a nova era no Chelsea

Mais de um mês depois de ter sido anunciado como novo treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino deu ontem início a uma nova era no Chelsea. Nos primeiros passos em Cobham (centro de treinos do clube), o técnico argentino assumiu um discurso ambicioso. "A história deste clube sempre foi vencer e estar no topo. Claro que no futebol há altos e baixos, mas o Chelsea é um clube onde é impossível ter esses altos e baixos. Temos que nos certificar que trazemos aquilo que o clube precisa para estar no topo, porque é aí que ele tem de estar", afirmou o treinador de 51 anos em entrevista ao site dos blues.

"Estamos muito entusiasmados. Conheço o Chelsea muito bem, é um dos maiores clubes do Mundo. Por isso, foi fácil tomar a decisão de vir para aqui. Agora que estamos aqui, vamos trabalhar muito. O meu objetivo é fazer esta equipa jogar de forma a que os adeptos possam desfrutar do futebol. Isso é o mais importante. Um futebol positivo e de protagonismo aliado aos resultados dentro de campo", acrescentou Pochettino, que está de volta ao ativo depois de uma temporada sabática - deixou o PSG no final de 2021/22. Este é também o regresso do argentino a Inglaterra, onde também já orientou o Southtampton (2013-2014) e o Tottenham (2014-2019).