Pochettino diz que Enzo não está pronto para ser capitão: «Posso estar errado, mas é a minha opinião»

Enzo Fernández sempre mostrou uma capacidade de liderança acima da média, já chegou até a assumir a braçadeira de capitão do Chelsea num jogo recente, mas ainda terá de esperar para subir em definitivo na hierarquia dos blues. A revelação foi feita pelo técnico Mauricio Pochettino, que ainda explicou em conferência de imprensa o porquê dessa sua decisão de deixar esse estatuto para Reece James, Ben Chilwell ou Conor Gallagher."Para clarificar, acho que foi o Thiago que deu [a braçadeira] ao Enzo [no jogo diante do West Ham], mas ele tem tido dificuldades com o seu inglês. Se tens de comunicar com o árbitro e tudo mais, acho que o Conor pode fazer essa tarefa perfeitamente. Prefiro que seja o Conor ao Enzo, porque o Conor consegue falar inglês normalmente. Acho que o Enzo ainda não está pronto para ser capitão. Não é apenas uma questão de carácter, personalidade ou perfil. É pela necessidade de comunicar com as pessoas e, se não consegue falar a língua, não podes ser capitão, certo? Não sei. Posso estar errado, mas é a minha opinião", disse o argentino.