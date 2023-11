Pochettino e a linha subida do Tottenham: «Se tentarmos algo assim neste momento sofremos golos em todas as jogadas»

Mauricio Pochettino colocou o Chelsea novamente na rota dos triunfos na Premier League ao vencer esta segunda-feira o Tottenham, por 4-1, naquele que foi o regresso do treinador argentino a uma casa que foi sua durante cinco temporadas (de 2014 e 2019). Em declarações à 'Sky Sports' no final da partida, o técnico dos blues salientou a importância da conquista dos três pontos, o hat trick do avançado Nicolas Jackson e comentou ainda o seu regresso ao estádio dos spurs.





"Penso que jogámos 22 minutos a mais do que deveríamos ter jogado. Foi um jogo fantástico e defrontámos uma equipa que estava cheia de confiança. Precisávamos de aumentar a nossa confiança e foi uma vitória importante para nós. Temos de analisar o jogo de diferentes formas, mas obrigámo-los a cometer erros e a equipa mostrou um bom carácter. Ganhámos o jogo e conseguimos o que queríamos", começou por analisar Mauricio Pochettino, assumindo que os seus jogadores não tiveram a entrada desejada na partida: "Para ser sincero, tivemos muitas dificuldades na fase inicial e não começámos bem. Penso que foi difícil para nós controlar o jogo e o espaço que tínhamos dentro da área. Cometemos demasiados erros na posse de bola e o Tottenham começou o jogo com toda a energia. Depois de termos sofrido o golo, a equipa começou a jogar e a fazê-lo com mais liberdade. Nos primeiros 10 a 15 minutos não mostrámos a qualidade que devíamos ter."

A mensagem passada aos jogadores quando o Tottenham ficou reduzido

"A linha da defesa estava muito alta e começámos a construir a partir de trás. Não tivemos paciência para passar a bola de um lado para o outro e encontrar o momento certo. Encontrámos espaços na altura errada e ficámos desiludidos ao intervalo por não termos aproveitado o espaço que o Tottenham nos deu. Não encontrámos o momento certo para matar o jogo porque a linha defensiva estava muito alta. O mais importante para nós são os três pontos".

Substituição de Levi Colwill sucedeu-se por causa do cartão amarelo?

"Sim, porque acho que depois do cartão amarelo ele perdeu um pouco a concentração e era demasiado arriscado. O Marc [Cucurella] também está a jogar bem, por isso pensei em não arriscar. Pensei que levar outro cartão amarelo seria um risco para nós."

A linha alta do Tottenham com 9 jogadores

"Quando estás no topo da tabela podes tentar tudo. Quando se tem confiança, tenta-se tudo. Se tentarmos algo assim neste momento sofremos golos em todas as jogadas. Talvez estejamos numa posição diferente e, com espaço atrás, talvez possamos marcar mais golos."

O hat trick de Nicolas Jackson

"Penso que se trata de aumentar a confiança dele. Sabemos que quando um avançado é jovem e chega a um clube como o Chelsea é muito importante. Ainda é muito jovem e veio de Espanha, de uma liga diferente, e precisa de melhorar. Espero que este hat trick lhe permita jogar de forma mais descontraída e ganhar a confiança de que necessita."

Vitória ganha outra importância por ter sido sobre o Tottenham?

"Estou muito feliz porque os três pontos significam muito para nós. Estamos numa situação em que precisamos de ganhar pontos. Estou contente por regressar e ver pessoas a quem não tive oportunidade de me despedir. O mais importante para mim é a vitória. É o Tottenham e não é mais especial por causa disso."