Pochettino prestes a rumar ao Chelsea

Mauricio Pochettino irá assinar nos próximos dias contrato com o Chelsea, ficando, no entanto, a equipa entregue a Frank Lampard até ao final da época. Com o argentino, de 51 anos, rumarão a Londres os adjuntos Jesús Pérez e Miguel D'Agostino, o treinador de guarda-redes Toni Jiménez e o preparador físico Sebastiano Pochettino, filho de Mauricio.Pochettino começará já a planificar a próxima temporada com Todd Boehly, o dono do clube de Stamford Bridge.