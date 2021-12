Porto na memória e 'marcado' na pele: Mason Mount tem um dragão tatuado no corpo

View this post on Instagram A post shared by Miles (@mileslangford)

Mason Mount decidiu fazer uma tatuagem que o recordasse do principal troféu que conquistou na carreira até ao momento (a Liga dos Campeões) e o desenho não deixa dúvidas de onde esse feito foi alcançado. A taça da Champions está lá, claro, mas o destaque vai mesmo para o facto de estar 'abraçada' por um dragão, em clara alusão ao facto da partida decisiva da prova no ano passado ter sido disputada na casa do FC Porto."Foi algo que pensei depois da final. Demorou algum tempo a ficar definido o desenho e tudo o que queria, mas o Miles, o tatuador, é brilhante e fez um trabalho incrível. Como o jogo foi no Estádio do Dragão, queria algo que me lembrasse do local onde joguei e toda a atmosfera em torno do jogo. Ter um dragão em torno do troféu parecia-me muito bem. Estou muito feliz com o resultado, adoro", assumiu o médio, em declarações à Sky Sports.Nessa partida, refira-se, Mount acabou por ser decisivo, já que foi da sua autoria a assistência que valeu o golo solitário de Kai Haverz.