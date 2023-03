Potter elogia Enzo e assegura: «Ainda vai melhorar bastante»

Contratado a peso de ouro ao Benfica no mercado de inverno, Enzo Fernández destacou-se esta tarde diante do Leicester, ao assistir para um dos três golos do Chelsea na vitória sobre o Leicester por 3-1 e, no final, acabou por merecer elogios do técnico Graham Potter."É um jogador fantástico e é jovem. Ainda vai melhorar bastante nos próximos tempos, pois acabou de chegar de um outro país, uma outra liga e terá de se adaptar. Mas consegues ver a sua qualidade quando pega na bola. Com a sua mentalidade ofensiva consegue levar a equipa para a frente e dá tudo. É uma boa combinação para se ter", declarou o técnico.