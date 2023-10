Premier League investiga transferências do Chelsea: blues podem perder pontos

O 'The Times' avança que as transferências de Samuel Eto'o e Willian para o Chelsea em 2013, quando ambos representavam o Anzhi, da Rússia, estão a ser investigadas pela Premier League e podem mesmo levar a que os blues percam pontos na tabela.Segundo a mesma fonte, no centro da investigação estão alguns pagamentos que foram feitos a "entidades russas" e que não estão relacionados com o valor das transferências.Além disso, está a ser investigado um outro pagamento à família de um dos jogadores envolvidos.Refira-se que a Premier League continua a investigar os negócios feitos pelo Chelsea durante a era de Roman Abramovich, antigo dono dos blues.