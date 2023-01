Publicação de reforço do Chelsea torna-se viral: em 2018, Mudryk 'meteu' Neymar... a fazer mergulho

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ?????? ?????? (@mmudryk10)

Mykhailo Mudryk assinou pelo Chelsea em 2023 mas é por uma publicação de 2018 que, nas últimas horas, tem estado a fazer furor nas redes sociais. Isto porque o mais recente reforço dos blues , que chegou proveniente do Shakhtar Donetsk por 100 milhões de euros, partilhou, no ano em questão, uma imagem na praia. E até aí tudo normal. O problema é que o ucraniano resolveu identificar a conta de Neymar numa pessoa que se encontrava em segundo plano a fazer... mergulho.A publicação, que contava com poucos comentários, acabou por se tornar viral nas redes sociais e já leva mais de 250. "Não é possível que ele identificou Neymar no mergulhador...", "Vim aqui verificar se era verdade porque achei que era montagem" ou "Neymar de mergulhador pois ele acha que o campo é uma piscina! Genial", são alguns dos comentários que se podem ler na publicação do extremo.