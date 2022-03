Quem quer comprar o Chelsea? Como a invasão russa da Ucrânia está a agitar o futebol inglês

Pouco depois das seis da tarde do dia 2 de março de 2022, o oligarca russo pôs fim a vários dias de especulação, bem como ao silêncio em Stamford Bridge, ao confirmar que a sua administração de 19 anos estava a chegar ao fim.Tendo despejado avultadas quantias da sua fortuna pessoal num clube que ele viu conquistar a Liga dos Campeões duas vezes e a Premier League em cinco ocasiões, Abramovich afirmou que nunca aceitaria ficar com dinheiro de um negócio que ele espera ver alcançar a avaliação que ele próprio faz de três mil milhões de libras (3,6 mil milhões de euros). Em vez disso, a maioria deste dinheiro irá para causas de caridade na Ucrânia, segundo altos cargos do Chelsea.Leia o artigo completo na 'Must'.