Raheem Sterling perdoa adepto racista

Raheem Sterling é reforço do Chelsea, depois de anos a fio a defender as cores do Manchester City. E esta transferência entre clubes ingleses motivou uma situação pouco habitual. Quando alinhava pela formação liderada por Pep Guardiola, em 2018, foi ofendido por um adepto do Chelsea, que acabou castigado de forma dura pelas autoridades inglesas – nunca mais pode entrar num estádio.

Contudo, agora que Sterling é do mesmo clube do seu abusador, surgiu a ideia, dada pelo antigo jogador Stan Collymore, de os colocar frente a frente e, quem sabe, dar um lição de fairplay ao universo do desporto-rei. Logo que ouviu esta ideia, Sterling assentiu: "Não tenho qualquer raiva ou sentimento negativo relativamente a ele. Esse encontro com o Colin Wing é algo que aceitaria imediatamente. Pode ser já amanhã. Há um caminho a seguir para que as pessoas se afastem do racismo e eu terei todo o gosto em dar esse ‘mapa’ a quem necessitar", revelou o craque de 27 anos.

Recorde-se que este caso gerou uma tremenda investigação por parte das autoridades e foi até necessário um especialista em leitura labial, que acabou por confirmar as palavras utilizadas.