Ranieri recorda chegada de Abramovich ao Chelsea: «Parecia uma criança no recreio da escola»

Claudio Ranieri, antigo treinador do Chelsea, recordou numa entrevista ao jornal 'Il Messaggero' a chegada de Roman Abramovich aos blues, em 2003."Era jovem e entusiasta. Parecia uma criança no recreio da escola, estava muito presente. Vinha frequentemente aos jogos e às vezes, para falar com calma, eu regressava dos jogos com ele no seu avião privado. Queria estar informado e compreeder tudo", recorda o técnico italiano."Comprou o Chelsea porque nos tínhamos classificado para a Liga dos Campeões na última jornada do campeonato, após ganharmos ao Liverpool. Se não tivéssemos conseguido esse objetivo, a história do clube podia ter sido diferente", prosseguiu Ranieri.O treinador não teme, todavia, pelo futuro dos blues. "Não creio que existam riscos sérios, são campeões da Europa e do Mundo, vão certamente encontrar um comprador capaz de manter o status atual. No entanto, há o outro lado, o do mundo que gira em torno dos clubes de futebol até ao envolvimento do desporto na guerra da Ucrânia. Seria bom se o desporto fosse uma ilha feliz, mas não pode ser assim..."