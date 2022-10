Reece James ganha 300 mil euros por semana, mas voltou a Londres... em low cost

O defesa direito Reece James surpreendeu tudo e todos esta quarta-feira, quando decidiu voltar a Londres, após um dia de folga gozado em Milão, num voo da companhia aérea EasyJet. A opção de voo poderia ser entendida como algo normal, não fosse o defesa de 22 anos um dos mais bem pagos do plantel, com um salário semanal de... quase 290 mil euros! Ainda assim, isso não o impediu de, ao invés do que outros futebolistas fazem - com voos regulares em charters privados -, embarcar num voo comercial, que lhe terá custado pouco mais de 35, 40 euros.A viagem 'humilde' do defesa acabou por ser naturalmente tema de conversa nas redes sociais, com muitos adeptos a elogiarem esta ação do defesa, que foi titular e saiu lesionado na vitória do Chelsea sobre o AC Milan, na terça-feira. Apesar disso, James não teve qualquer problema em ser apenas mais um e até distribuiu autógrafos em plena aeronave, perante o natural gáudio dos restantes passageiros.