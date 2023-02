Reforços do Chelsea debaixo de fogo: «Por que compras jogadores que não são melhores do que os que já tens?»

Paul Merson, antigo futebolista inglês, agora comentador televisivo, não está particularmente impressionado com os reforços que o Chelsea garantiu no mercado de inverno. A equipa está num modesto 10.º lugar na Premier League e tarda em entrar no trilho dos bons resultados."Por que compras um montão de jogadores que não são melhores do que os que já tens? Nenhum deles está a conseguir melhorar o nível da equipa, com exceção do Enzo Fernández e do Badiashile. Não me digam que o Noni Madueke é melhor do que o Raheem Sterling ou o Christian Pulisic" explicou o antigo futebolista do Arsenal.Mykhailo Mudryk, futebolista ucraniano que o Chelsea garantiu por 100 milhões de euros, também não caiu nas boas graças de Merson. "Trouxeram o Mykhailo Mudryk por 100 milhões e não mostrou nada. Por este preço não devia precisar de tempo para se adaptar."O comentador não crê que o problema do Chelsea seja o treinador: "As pessoas pensam que o Potter não é o homem certo, mas eu penso que é. Há que lhe dar tempo. Com estes jogadores não se pode mudar a dinâmica do Chelsea demasiado depressa."Recorde-se que João Félix foi um dos reforços de inverno garantidos pelos blues. O português foi emprestado pelo Atlético Madrid até ao final da época por 11 milhões de euros.