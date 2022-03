Reino Unido congela bens de Roman Abramovich

O governo do Reino Unido anunciou novas sanções a sete indivíduos ligados ao regime de Vladimir Putin. Na lista está o empresário que tem também nacionalidade portuguesa Roman Abramovich. Os ativos detidos pelo dono do Chelsea vão ser congelados, ficando igualmente proibido de viajar.O Reino Unido calcula que as sanções abranjam 15 mil milhões de libras esterlinas em ativos. Tal como Abramovich, também Oleg Deripaska (que detém uma participação no En+ Group), Igor Sechin, CEO da Rosneft ou Andrey Kostin, chairman do VTB bank, estão na lista de oligarcas russos que sofrerão novas restrições no seguimento da invasão da Rússia à Ucrânia.O Governo do Reino Unido anunciou novas sanções a sete indivíduos ligados ao regime de Vladimir Putin. Na lista está o empresário que tem também nacionalidade portuguesa Roman Abramovich. Os ativos detidos pelo dono do Chelsea vão ser congelados, ficando igualmente proibido de viajar.O Reino Unido calcula que as sanções abranjam 15 mil milhões de libras esterlinas em ativos. Tal como Abramovich, também Oleg Deripaska (que detém uma participação no En+ Group), Igor Sechin, CEO da Rosneft ou Andrey Kostin, chairman do VTB bank, estão na lista de oligarcas russos que sofrerão novas restrições no seguimento da invasão da Rússia à Ucrânia.Abramovich é dono do Chelsea e detém também parte do capital das gigantes da mineração de aço Evraz e de níquel e paládio Norilsk Nickel. Há uma semana, o multimilionário anunciou que pretende vender o Chelsea, negando, no entanto, que a operação vá ser "apressada".Num comunicado publicado no site oficial do clube, Abramovich indica que tomou a decisão de vender o clube por acreditar que é "no melhor interesse do clube, dos adeptos, dos funcionários, bem como dos patrocinadores e parceiros do clube", escreveu, acrescentando que deu instruções à sua equipa para que seja criada uma fundação de caridade para a qual serão doadas todas as receitas líquidas da venda.O empresário tem nacionalidade portuguesa depois de ter recorrido à Lei da Nacionalidade, invocando as suas ascendências sefarditas. As origens foram comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual tem sido parceiro nos últimos anos. O processo iniciou-se em 2019 e ficou concluído em 2020.