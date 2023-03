Ricardo Soares diz que João Félix "pode ser um dos melhores jogadores do Mundo": «Tem um talento natural»

Ricardo Soares abordou o percurso de João Félix desde que deixou o Benfica em 2019 e referiu que o internacional português "pode ser um dos melhores jogadores do Mundo" no futuro, em entrevista ao 'Mundo Deportivo'."João Félix tem um talento natural. É um excelente jogador e penso que no futuro pode ser um dos melhores jogadores do mundo. Em Espanha fez alguns bons jogos, mas tem muito mais capacidade [agora] e estou certo de que vai mostrar isso no futuro, porque estamos a falar de um jogador com um talento incrível, é fantástico", começou por referir o atual técnico do Estoril."Talvez ao início a adaptação não foi tão rápida no Atlético como todos esperavam, mas não se pode esquecer que houve um grande acordo económico e há um grande peso no valor pago por ele. Mas, no futuro, vai mostrar que esses milhões de euros foram bem entregues, porque tem muita qualidade", acrescentou.O treinador português falou também sobre o percurso de Samuel Lino - que treinou no Gil Vicente - em Espanha, onde começou por ser emprestado pelo Atlético Madrid ao Valencia. "Ele tem feito bons jogos, tenho assistido, mas tem talento para mais. Numa conversa recente com ele, disse-lhe que pode fazer muito mais. Conheço-o muito bem e sei que tem talento para fazer ainda mais", revelou, dizendo ainda tratar-se de "um jovem muito talentoso e humilde" e que não terá "nenhum tipo de problema" com Simeone.Questionado sobre os treinadores que tem como referência, Ricardo Soares lembrou Mourinho e ainda dois portugueses. "Destaco José Mourinho pelo impacto que teve nos treinadores portugueses. Os técnicos portugueses devem-lhe muito atualmente, porque nos fez perceber como é difícil ser treinador, que é preciso adquirir uma série de competências e só trabalhando muito e sendo muito profissional - sobretudo com um sede de conhecimento - qualquer um pode tornar-se um treinador de elite. Também gosto do Pep Guardiola, porque tem uma equipa muito focada também no espectáculo, não só nos resultados desportivos. Por outro lado, destaco também Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal pelo mesmo motivo. Carlo Ancelotti pela serenidade e capacidade de liderança, entre outros", contou.