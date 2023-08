Robert Sánchez reforça Chelsea

O guarda-redes espanhol Robert Sánchez é reforço do Chelsea, tendo assinado um contrato de sete temporadas, até 2030, após quase uma década de ligação ao Brighton, anunciaram este sábado os dois clubes da Liga inglesa.

De acordo com a imprensa britânica, os blues pagaram 28,9 milhões de euros pelo guardião, de 25 anos, que vai lutar pela baliza dos londrinos com o compatriota Kepa Arrizabalaga, após a saída do senegalês Édouard Mendy para os árabes do Al-Ahli.

Sánchez estava ligado ao Brighton desde 2014/15, época em que deixou os escalões de formação do Levante para rumar ao futebol inglês.

Nestas nove temporadas, realizou 90 partidas pelos 'seagulls', sendo que, pelo meio, foi emprestado a Forest Green Rovers e Rochdale.