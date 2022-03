Roman Abramovich coloca Chelsea à venda e vai doar todos os lucros para as vítimas da guerra

Roman Abramovich anunciou esta quarta-feira, em comunicado emitido no site do Chelsea, ter decidido colocar o clube à venda. "Como sempre referi, sempre tomei as minhas decisões tendo em atenção os melhores interesses do clube. Atendendo à situação atual, decidi tomar a decisão de vender o clube, pois acredito que é essa a melhor para os interesses do clube, adeptos, funcionários, tal como os patrocinadores e parceiros do clube", pode ler-se na nota.No seu comunicado, o bilionário russo revela que irá instruir a sua equipa para criar uma fundação de caridade, para a qual irão reverter todos os lucros gerados por esta venda, para posteriormente serem doados a todas as vítimas da guerra na Ucrânia. "Isto incluirá fundos críticos para ajudar de forma urgente e imediata as vítimas, mas também dar-lhes apoio para a recuperação futura", explica.Abramovich justifica esta decisão pelo facto de nunca ter visto o Chelsea como "negócio ou algo relacionado com dinheiro, mas sim algo ligado à pura paixão pelo jogo pelo clube". "Entendam que esta é uma decisão incrível para mim e que me entristece deixar o clube desta forma. Mas creio que esta é a melhor decisão", refere o bilionário russo, que em jeito de conclusão assume esperar um dia ter chance de se despedir por uma última vez de Stamford Bridge