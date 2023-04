«Se faltassem 12 jogos para o fim da Premier League, o Chelsea estaria na luta pela manutenção»

Jason Cundy, antigo central inglês que representou o Chelsea entre 1988 e 1992, falou sobre o atual momento dos blues, referindo mesmo que, na sua opinião, a equipa comandada por Frank Lampard não vai somar mais qualquer ponto esta temporada."Na verdade já estou anestesiado relativamente ao que se está a passar em Stamford Bridge. Há tanta coisa errada no Chelsea. Fui lá hoje [ontem, derrota diante do Brentford por 0-2 ] a pensar que um empate era o melhor que conseguiríamos. Contra o Brentford... É uma desordem. Esqueçam os jogadores, o clube está em desordem. Não há maneira de fugir a isso", referiu à 'talkSPORT'.Cundy, agora com 53 anos, lamentou o facto dos blues somarem apenas 39 pontos a seis jornadas do fim da Premier League, e afirmou que mal pode esperar pelo final da época."Acho que não vamos somar mais qualquer ponto esta temporada. O melhor que pode acontecer é a temporada acabar e recomeçarmos tudo depois de um 'reset', desde que não sejamos despromovidos. Temos 39 pontos e, honestamente, acho que não vamos ter mais nenhum. Se faltassem mais 12 jogos, estaríamos na luta pela manutenção. Tuchel é a única razão pela qual estamos 'ok'. Se ele não tivesse somado 10 pontos, estaríamos nessa luta. Tem sido um desastre", frisou."Agora vou lá [ao estádio] a pensar que se conseguirmos um pontapé de canto, talvez façamos um remate à baliza. Não vamos marcar, temos um golo em sete jogos e foi um remate desviado", concluiu.Recorde-se que, até ao final da época, o Chelsea terá pela frente um calendário... 'diabólico': os blues ainda enfrentam Arsenal, Manchester City, Manchester United e Newcastle, para além de visitarem o Bournemouth e receberem o Nottingham Forest.