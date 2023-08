Site de conteúdos para adultos oferece 40 milhões de libras para estar na camisola do Chelsea

Sem patrocinador na parte frontal da camisola desde que, no final da época passada, terminou o vínculo com a operadora de telecomunicações 'Three', o Chelsea recebeu por estes dias uma inusitada proposta para resolver essa questão e, claro, fazer um encaixe financeiro considerável. O 'My.Club', um site de conteúdo para adultos, chegou-se à frente com uma oferta para assumir aquela posição de patrocínio a troco de 40 milhões de libras (46,5 milhões de euros) e justificou a investida, em comunicado, com a possibilidade do acordo favorecer as duas partes. E até deu um nome..."Para os blues, ajudaria a fazer contratações perfeitas como o Kylian [Mbappé]. Para nós, iria garantir aos adeptos dos blues terem a possibilidade de chamar de 'meus' dois clubes. Seria bom ter o Mbappé, o Mudryk e outros jogadores do Chelsea a partilhar conteúdos exclusivos e ainda outras ações na nossa plataforma, destinada a todos os criadores de conteúdo", disse Mike Ford, presidente da empresa.Não há indicações de que esta proposta seja aceite, tanto pelo clube como pela própra Premier League, que recentemente vetou o acordo de patrocínio que o Chelsea tinha fechado com a Paramount+, também na ordem dos 46,5 milhões de euros. Na altura, essa possibilidade foi negada por conta de possíveis conflitos relativos a direitos de transmissão.