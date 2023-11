«Só 24 horas não chegam»: Thiago Silva divide os dias entre a família e... sete profissionais

Thiago Silva construiu uma carreira de sucesso no futebol europeu e ainda continua na alta-roda do desporto-rei aos 39 anos, tendo um lugar cativo no centro da defesa do Chelsea. Não é caso único, é certo, até porque há muitos defesas-centrais que se tornaram verdadeiros exemplos de longevidade ao longo da história e ainda existem uns quantos que dão cartas na atualidade, como é o caso de Pepe. Mas, afinal de contas, que é o segredo para esta ‘eterna juventude’? No caso de Thiago Silva a receita passa por… preencher o dia ao máximo.Numa entrevista ao ‘The Guardian’, o internacional brasileiro descreveu o seu dia e revelou que priva diariamente uma equipa de sete profissionais que está atenta a todos os pormenores. Para se ter uma noção, o defesa canarinho tem que dividir o dia com um médico, nutricionista, fisioterapeuta, agente, advogado, assessor de imprensa e personal trainer. "24 horas por dia não são suficientes", começou por dizer, acrescentando: "Acham que eu estou a mandar dinheiro fora por ter tanta gente à minha volta, mas é precisamente o contrário. É um investimento."Como é fácil imaginar, a rotina diária de Thiago Silva não tem... momentos 'mortos'. "Acordo por volta das 8h00 e tenho que estar em Cobham [centro de treinos do Chelsea] às 8h45. Chego, tomo um café, faço o que tenho que fazer. Depois faço a recuperação pós-treino no clube e quando chego a casa descanso duas horas na câmara hiperbárica. Quando acordo, a minha equipa de profissionais está pronta para continuar a minha recuperação, jantar, suplementos. Também procuro estar com minha família. Às vezes levo os meus filhos [que estão na academia do Chelsea] ao treino e fico a ver."