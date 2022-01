Souness arrasa Lukaku e fala em declarações "ridículas": «Tem de pedir desculpa no balneário»

Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, agora comentador televisivo na Sky Sports, não poupou Romelu Lukaku, avançado do Chelsea que manifestou a vontade de voltar ao Inter e que acabou por não ser convocado por Thomas Tuchel para o jogo de ontem, com o Liverpool. Souness considerou as declarações do jogador "ridículas e prejudiciais para a equipa"."Não se percebe por que um jogador chega a um ponto de fazer estas declarações tão ridículas e prejudiciais para a equipa. Todos jogámos com futebolistas que precisavam que treinar todos os dias para poderem dar o melhor deles. O Lukaku é um jogador poderoso e tem sido utilizado pelo treinador. É fisicamente possante, tem lugar na equipa e marca golos", considerou."Foi uma falta de respeito, ele tem 29 anos, não tem 19. Isto prejudica muito o clube. É como se entrasse no balneário e dissesse aos restantes jogadores 'não quero estar aqui com vocês'", acrescentou.Souness explicou depois o que faria se estivesse no lugar de Tuchel. "Isto prejudica o treinador, ele devia dizer-lhe 'se não estás bem aqui a porta é já ali. Vai!' Se eu fosse o Tuchel a primeira coisa que faria era dizer-lhe para pedir desculpa. Ele tem de pedir desculpa a toda a gente no balneário."