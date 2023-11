Sterling pode ser suspenso e a 'culpa' é de um vídeo publicado... pelo Chelsea no TikTok

Raheem Sterling poderá ser suspenso pela Federação Inglesa (FA) e tudo por causa de um vídeo publicado no TikTok... do Chelsea, revelou o 'Daily Mail'. Em causa estão factos ocorridos durante o jogo no passado domingo entre Tottenham e os blues na 11ª jornada da Premier League, com vitória dos segundos por 4-1.O internacional inglês foi 'apanhado' no vídeo do próprio clube a atirar de volta para a bancada, na direção dos adeptos do Tottenham, um objeto não identificado que tinha sido arremessado pelo fãs dos spurs, irritados com a celebração de Cole Palmer no golo (colocou o dedo em frente à boca, mandando calar as bancadas).A FA já confirmou que está a investigar este caso.