'The Guardian' avança nomes dos treinadores que Chelsea quer entrevistar e Amorim está na lista

O jornal inglês 'The Guardian' avança que o Chelsea quer entrevistar Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Rúben Amorim, Oliver Glasner e Luis Enrique, no sentido de encontrar um novo treinador e ocupar o lugar deixado vago por Graham Potter, entretanto despedido.Mas os blues não querem precipitar-se na decisão e estão até dispostos a deixar Bruno Saltor interinamente no comando da equipa até ao final da época.Todd Boehly e Behdad Eghbali, os donos do Chelsea, querem que seja feita uma busca exaustiva pelo homem certo e entregaram a missão aos diretores desportivos, Laurence Stewart e Paul Winstanley, que vão falar com os candidatos.Nagelsmann, que deixou recentemente o Bayern Munique, é o favorito mas não há certezas se estará disponível para aceitar o cargo.Amorim é visto como um dos mais jovens e brilhantes treinadores que surgiram na Europa nos últimos tempos. Ganhou o campeonato pelo Sporting em 2021 e esta época apurou os leões para os quartos de final da Liga Europa, deixando o Arsenal pelo caminho.