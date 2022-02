Thiago Silva agradece carinho dos adeptos do Chelsea e fala em "sonho": «Fico lisonjeado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Oooooh Thiago Silva, ooooh Thiago Silva



É o Xerifão, não tem como pic.twitter.com/AQtTWtMOPY — ??Stamford Brasil (@StamfordBrasil) February 23, 2022

Thiago Silva foi um dos mais acarinhados pelos adeptos do Chelsea na vitória sobre o Lille (2-0) da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. O central brasileiro ouviu o seu nome ser entoado nas bancadas várias vezes durante o encontro, e no final, à 'TNT Sports Brasil', considerou estar a viver "um sonho"."Não esperava que tudo fosse tão bom da maneira que está a ser. Por vezes em campo não ouvimos tanto os adeptos, mas como é o estádio todo é algo que fica muito na nossa cabeça. A cada corte, a cada jogada defensiva que eu faço... é algo que me enche de orgulho, não só pelo que já fiz na carreira como pelo que continuo a fazer", começou por explicar o defesa canarinho, que apesar de agradecer o carinho, frisa que sente um "aumento de responsabilidade"."Tenho de continuar a jogar a alto nível, a ajudar a equipa. Fico muito lisonjeado, acredito que estou a viver um dos maiores sonhos da minha vida", rematou.