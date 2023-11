Thiago Silva "devastado" com derrota pesada do Chelsea: «Assumo total responsabilidade»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Thiago Silva (@thiagosilva)

Thiago Silva foi, este sábado, um dos jogadores em evidência pela negativa na goleada sofrida pelo Chelsea diante do Newcastle (4-1) , em St. James' Park. O central dos blues esteve diretamente envolvido no terceiro golo concedido pela sua equipa, num atraso para o guarda-redes que ficou curto e permitiu a Joelinton finalizar na cara de Robert Sánchez. No final da partida, e reconhecendo o dia menos bom, o brasileiro recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos."Estou devastado. Não foi um bom dia para nós. Gostaria de pedir desculpa a toda a gente pela derrota, especialmente aos meus companheiros que acreditaram em mim e me apoiam todos os dias. Assumo total responsabilidade. Vamos juntar forças e voltar mais fortes", escreveu, no Instagram.Com este resultado, o Newcastle passa a somar 23 pontos e sobe ao 6.º lugar. Já o Chelsea continua bastante aquém das expectativas e é 10.º, com 16.