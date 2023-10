Thiago Silva e o fim de carreira "cada vez mais próximo": «Não é fácil...»

Apesar de continuar a ser um dos destaques do Chelsea aos 39 anos, Thiago Silva confirmou, em declarações à 'Sky Italy', que está "cada vez mais próximo" de terminar a carreira, frisando que não é uma decisão fácil."O fim da minha carreira está cada vez mais próximo... Não é fácil. Tens de pensar naquilo que vais fazer quando te retirares, em que clube terminas a carreira, pensar na tua família. Os meus filhos jogam no Chelsea... Neste momento estou focado em aproveitar o meu último ano de contrato aqui. Não sei o que vai acontecer no ano que vem, mas estou muito feliz com a minha carreira", disse o brasileiro.Refira-se que Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020 depois de oito temporada ao serviço do PSG, durante as quais conquistou mais de duas dezenas de títulos.