Thomas Tuchel: «Devíamos ter ganho este jogo»

O Chelsea saiu esta quinta-feira de Old Trafford com um empate (1-1) frente ao Manchester United, mas na opinião de Thomas Tuchel, treinador alemão dos blues, a sua equipa deveria ter saído do terreno do rival com os três pontos.





"Devíamos ter conquistado os três pontos esta noite. Estou contente pela forma como jogámos com e sem a posse de bola. Fomos bravos sem bola e o desempenho dos jogadores foi excelente mas faltou-nos um pouco de determinação e talvez um pouco de sorte dentro da grande área [do Manchester United]", começou por dizer, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.

E prosseguiu: "Tem acontecido com frequência esta temporada termos jogos em que empatámos mas onde fomos claramente a melhor equipa. Foi assim na primeira metade da temporada. Mas devíamos ter ganho este jogo."