Thomas Tuchel testa positivo à covid-19

Tuchel tests positive for Covid-19. ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2022

Thomas Tuchel testou hoje positivo à covid-19 e por isso não está no banco da equipa no jogo da Taça de Inglaterra, que os blues disputam diante do Plymouth.Segundo o comunicado do clube inglês, o treinador alemão vai cumprir os protocolos de isolamento, esperando estar disponível para o Mundial de Clubes, na próxima semana, em Abu Dhabi.