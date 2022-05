Todd Boehly tem acordo para a compra do Chelsea, avança 'The Telegraph'

O consórcio liderado por Todd Boehly, coproprietário dos LA Lakers e dos LA Dodgers, tem acordo para a compra do Chelsea, avança esta sexta-feira o jornal britânico 'The Telegraph'.De acordo com a mesma fonte, a oferta de cerca de 4.5 mil milhões de euros para a aquisição do Chelsea terá agora de ser aprovada pelo governo britânico e também pela Premier League, antes de exercer funções.Recorde-se que o grupo Boehly, que é principalmente apoiado pela empresa Clearlake Capital, tinha recebido direitos de preferência na última semana.