Tuchel anuncia decisão quanto a Romelu Lukaku

Thomas Tuchel colocou um ponto final na polémica com Romelu Lukaku e anunciou a reintegração do avançado belga nos trabalhos do Chelsea. O dianteiro, recorde-se, esteve no olho do furacão por causa de uma entrevista dada nos últimos dias."O Romelu Lukaku pediu desculpa e está de volta à equipa. Para mim foi importante ter percebido que a entrevista não foi algo intencional da sua parte. Não é algo tão grave como as pessoas querem que seja. Sim, não é nada pequeno, mas podemos estar tranquilos e aceitar o seu pedido de desculpas. Ele está bem ciente do que aconteceu e do que criou. Ele sentiu a responsabilidade de 'limpar' a confusão que criou. Talvez possa sentir algum efeito por causa disso, mas ele aguenta. Não tem outra escolha, é um jogador nosso", disse o técnico.Virada a página, Tuchel assegura esperar que Lukaku seja o mesmo de sempre. "Não tenho qualquer dúvida quanto ao seu comprometimento para com a equipa. Por isso a situação foi tão surpreendente, pois ele nunca criou nenhum problema. É um rapaz muito emocional. Espero que os adeptos posso aceitar isto e apoiar a equipa. É hora de seguir em frente".